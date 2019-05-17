Сияющая Меланья Трамп поразила безукоризненным вкусом
Меланья Трамп в очередной раз доказала, что является иконой стиля. Для публичного мероприятия первая леди США выбрала вечную классику: элегантное черное платье в пол от Akris.
Дональд Трамп с женой стали организаторами ужина. Американский президент надел на вечер классический смокинг и галстук-бабочку.
Фотографии с мероприятия появились на официальной странице Меланьи Трамп в Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных первой леди США. Большинство пользователей соцсети восхитились красотой и элегантностью наряда супруги американского лидера. На многих фото первая леди сияет улыбкой.
Отметим, что каждый выход в свет Меланьи Трамп тщательно обсуждается как стилистами, так и обывателями. Оно и понятно, ведь у супруги президента США нет права на ошибку – она обязана выглядеть идеально по статусу.
Впрочем, иногда Меланья Трамп все же подвергается модной критике. В частности, ранее первая леди США надела на пресс-конференцию японского политика платье от Prada, в котором она уже выходила в свет в апреле 2018 года. Некоторые посчитали, что жене президента не пристало появляться на людях в одежде, которую уже надевала.
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