Меланья Трамп очаровала японскую императрицу
Дональд Трамп с супругой Меланьей стали первыми иностранными гостями такого ранга в Стране восходящего солнца после радикальных перемен во власти. Император Нарухито взошел на трон несколько недель назад.
Визит президентской четы в Японию продлился 2 дня. За это время Меланья Трамп успела очаровать японцев своей элегантностью и сдержанностью. На одной из официальных встреч первая леди США появилась в платье Roland Mouret цвета фуксии. Правда, злопыхатели тут же вспомнили, что в таком же наряде, только синего цвета, появлялась в прошлом году герцогиня Сассекская.
Сопровождала Меланья Трамп супруга и на гала-вечере во дворце императора Нарухито. На этот раз она облачилась в элегантное длинное платье с вышивкой в виде перьев. Как выяснилось, супруга императора Нарухито, 55-летняя императрица Масако, в этот вечер выбрала такую же цветовую гамму.
Дональд Трамп с Меланьей привезли японскому императору подарки. Президент США вручил Нарухито скрипку – альт 1938 года. Кроме того, Трамп привез фотографию композитора Аарона Копленда с автографом и свой собственный портрет. Не остался в долгу и император Японии. Американский лидер получил фарфоровую чашу, лакированную шкатулку и портрет с подписью. На вечере присутствовали около 200 гостей, пишет Teleprogramma.pro.
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