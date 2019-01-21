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Lifestyle

Японский стритфуд покорил Москву

Фото: пресс-служба
Так исторически сложилось, что москвичей очень влечет к японской кухне. По количеству японских ресторанов – традиционных и авторских, штучных и сетевых – столица даст фору даже Владивостоку, откуда до Японии рукой подать. Правда, подавляющее большинство таких заведений имеет весьма отдаленное отношение к гастрономической культуре Страны восходящегосолнца, но это никого не смущает.  
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С проектами, претендующими на аутентичность (даже если делать скидку на неизбежную адаптацию вкусов), дело обстоит сложнее. Но таковые тоже есть. Более того, продолжают осваивать все новые ниши. А одним из наиболее перспективных направлений здесь явно оказался японский стритфуд.

До совсем недавних пор московские рестораторы почти не обращали внимания на "уличную еду" в ее японском воплощении. Между тем стремительный успех заведений-изакая, где в предельно скромном интерьере подают, например, самые простые закуски, рамены и гедза, говорит о том, что время пришло. Появилась аудитория, которой интересен такой формат, а значит бизнесу можно делать следующий шаг ей навстречу. Именно так и поступили создатели J'Pan.

Крохотное японское бистро с открытой кухней появилось на Трубной улице ровно полгода назад и за это время не только не "просело", но напротив – заметно прибавило в популярности. Здесь невозможно забронировать место – в любой день недели действует только живая очередь.

Фото: пресс-служба

В J'Pan не подают суши с роллами, нет даже пресловутых раменов. Все проще и куда интересней. В основе меню – актуальный японский стритфуд, заботливо собранный по разным уголкам далекой страны и с минимальными изменениями перенесенный на русскую почву. За аутентичность блюд отвечает шеф-повар Евгений Трофимов, который работает в тесном сотрудничестве с известным японским кулинарным экспертом и поваром Аки Накагавой.

На закуску непременно стоит попробовать такояки – деликатные по вкусу и текстуре пончики из жидкого теста, начиненные креветками, приправленные густым пряным соусом и щедро посыпанные стружкой из тунца. На самом деле они довольно сытные, несмотря на обманчивую легкость.

Далее гостям предлагают несколько видов донбури – очень популярной городской еды на основе японского риса, приправленного соусом и дополненного различными ингредиентами. Это могут быть тунец, лосось и авокадо, свинина, мраморная говядина и яйцо онсэн-тамаго с жидким желтком, грибы шиитаке и многое другое.  

Раздел японской лапши, напротив, совсем небольшой, но соба в бульоне с бок-чой, эноки и шиитаке вполне добротна.

Фото: пресс-служба

Отдельно следует сказать о японском карри – одном из важнейших элементов кухни йошоку, которая принципиально ориентирована на заимствование и адаптацию чужих блюд. Он куда более деликатный по сравнению с индийским, а подается с большими порциями риса, мяса и овощами.

Наконец, огромным спросом у москвичей пользуются свежайшие вафли-тайяки с разными начинками – из лосося со сливочным сыром, из крема с голубикой, из банана с нутеллой. К ним стоит заказать чайничек отличного зеленого чая, ассортимент которого подобран с большим тщанием. Отдельным разделом в карте идет матча. Его подают и в чистом виде (матча-эспрессо), и в виде оригинальных миксов – с шоколадом, маршмеллоу, банановым молоком, имбирем – так что он вполне может рассматриваться в качестве самостоятельного блюда.

Фото: пресс-служба

Некоторые позиции наверняка покажутся, как минимум, странными, тем не менее они безусловно имеют право на существование. Таков, например, хиросимский окономияки – тонкий блинчик, на который выкладывают обжаренную капусту, лапшу, водоросли и, скажем, креветки, все это заправляют японским майонезом и посыпают стружкой тунца. Вообще в Японии существует множество версий окономияки, поскольку он традиционно готовится "из того, что осталось после вчерашнего ужина".

Средний счет – до 1000 рублей.

Автор: Андрей Суворин21 января 2019, 17:04

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