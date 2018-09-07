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Lifestyle

Раскрыт тайный шифр Елизаветы II

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Rota/ZUMAPRESS.com
В королевской семье существует особый язык жестов. Сумки играют в нем главную роль. 
прочитано 249 раз

Интересно, что сумки женщинам королевской семьи нужны не просто как аксессуар, куда можно положить помаду и пудру. С их помощью дамы могут общаться. Например, подозвать помощника, скрыть волнение или вовсе прекратить беседу.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Елизавета II в этом смысле – настоящий гений шифровки. Используя сумочку, она дает команды помощникам. Так, если королева с кем-то говорит и вдруг перекладывает аксессуар из руки в руку, это означает, что беседа ее утомила. Вскоре помощник должен ее вежливо прервать, передает Daily Mail.

Еще один тайный знак – королева во время обеда ставит сумочку на стол. Это значит, что в течение пяти минут она намерена уйти. Если же монаршей особе особенно надоело место пребывания, она крутит кольцо на пальце. Таким образом она дает понять, что ее нужно отсюда срочно "эвакуировать".

Не отстают от Елизаветы II и другие женщины королевского двора. Например, жена принца Гарри Кейт Миддлтон нашла свое использование сумочки. Она часто держит аксессуар обеими руками, чтобы скрыть дрожь рук на публике.

Был свой трюк и у принцессы Дианы, обожавшей клатчи. Она всегда использовала сумочку, чтобы прикрыть грудь, когда выходила из автомобиля.

Автор: Валерия Нарская7 сентября 2018, 19:04
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Необычные шляпки британской королевы

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