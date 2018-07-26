Шеф-повар Елизаветы II рассекретил диету королевской семьи

Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал о блюдах, которые запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных кулинарных пристрастиях Елизаветы II.

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