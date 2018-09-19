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Lifestyle

Какие привычки нас старят

Фото: GLOBAL LOOK press
Продлить молодость, замедлив естественный процесс старения, пытается едва ли не каждый представитель человечества, особенно самая нежная его часть. Что может быть привлекательней для женщины, чем выглядеть моложе сверстников и наслаждаться комплиментами на эту тему? Однако далеко не все знают, что некоторые, с виду безобидные, привычки добавляют возраста любой, даже самой ухоженной внешности. 
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Можно сколько угодно винить в этом плохую генетику и сетовать на нерасторопность косметологов, но корень зла заключается именно в образе жизни и бытовых обычаях. Самые коварные вредные привычки, которые делают нас старше, озвучила для Dni.Ru эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова. Итак, чего делать нельзя?

Спать лицом в подушку. Очень вредно спать на животе, так как обычно при этом голова повернута в сторону. Мягкие лицевые ткани сминаются, снижается их насыщение кислородом, к тому же, из-за трения о постельное белье кожа подвержена более быстрому старению. Такая поза ухудшает кровообращение головного мозга и шеи и гарантирует утро с "помятым" лицом, мешками под глазами и прочими неприятностями, которые трудно скрыть даже за самым ярким макияжем.

Фото: GLOBAL LOOK press

Сутулиться. Нежеланные возрастные перемены вызывает, в том числе, сутулость и неправильное положение позвоночника и шеи, которое возникает из-за постоянного наклона головы вниз и напряжения грудного и шейного отделов спины. Нарушается работа лимфатической системы и кровообращение, что вызывает изменения структуры мышечной ткани и, как следствие, уменьшение эластичности и упругости кожи. Результат – отечность лица, морщины на шее, а также, появление носогубных складок, второго подбородка и потеря четкого овала лица.

Пользоваться неподходящими косметическими средствами. Подбирать бьюти-продукты необходимо в соответствии с типом кожи. Если она жирная или сухая, не стоит использовать спиртосодержащие и кислотные средства, так как они стимулируют дополнительную выработку сала у жирной кожи, а сухую еще больше высушивают. При склонности к воспалительным процессам нельзя пользоваться жирным кремом и агрессивными очищающими средствами. В конце концов, кожные покровы станут стянутыми и раздраженными, что точно не добавит молодости лицу.

Есть сладости и мучное. Потребности организма с возрастом меняются. Поэтому очень важно с осторожностью относиться ко всему, что может ему навредить. В детстве шоколадки, торты, пирожные, конфеты и мороженое, в большинстве случаев, безвредны, чего не скажешь об остальных периодах человеческой жизни. Безудержным поеданием сладкого и мучного можно не только испортить фигуру и зубы, но и получить массу проблем со здоровьем. Европейские и американские ученые недавно выяснили, что сладости в рационе сокращают жизнь в среднем на 25%.

Фото: GLOBAL LOOK press

Принимать горячий душ. Горячая вода негативно влияет на кожу, так как провоцирует потерю влаги и разрушает защитные свойства эпидермиса. С температурным режимом нужно быть предельно аккуратным, приближая его к 40 градусам – максимально комфортной температуре для человеческой кожи.

Злоупотреблять сахаром и солью. Неслучайно оба этих продукта прозвали "белой смертью". Чрезмерное употребление соли приводит к отекам, так как она задерживает воду в организме. Помимо этого, ее избыточное количество может вызвать заболевания опорно-двигательного аппарата. Сахар провоцирует разрушение эластина и коллагена, которые необходимы для поддержания упругости и молодости кожи. Злоупотребление им может привести к патологии сердечно-сосудистой системы или диабету. Дерматологи и косметологи советуют, по возможности, снизить количество сахара и соли в рационе, а лучше отказаться от них совсем. Высыпания на лице, темные круги и мешки под глазами, а также, преждевременные морщины вряд ли кого-то обрадуют.

Игнорировать витамины. О необходимости приема витаминов спорят ученые умы всей планеты. Тем не менее, доказательств не требует современный дефицит в нашем организме полезных микроэлементов. Поэтому многие врачи рекомендуют принимать дополнительные средства в виде БАДов и комплексных витаминов. Конечно, после консультации со специалистом и обследования. По статистике, на здоровье большинства пациентов негативно сказывается отсутствие витаминов D и Омега-3, ведь именно они помогают дольше оставаться активными и молодыми, сохранять волосы и ногти сильными, а кожу упругой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Проводить много времени с гаджетами. Без девайсов невозможно представить жизнь современного человека. Мы постоянно что-то читаем в них, общаемся с их помощью в социальных сетях, пишем смс, но мало кто задумывается, что электронные устройства портят не только зрение и осанку, но и внешность. Преждевременные морщины и "кольца Венеры" на шее в виде некрасивых бороздок и складок говорят о постоянно опущенном вниз лице, а значит и о чрезмерном пристрастии к гаджетам. Чтобы избежать подобных проблем, стоит минимизировать виртуальные бдения и посвятить освободившееся время чему-то более полезному. Или стараться держать смартфон на уровне груди.

Мало двигаться. Малоподвижный образ жизни, пожалуй, пагубнее всего отражается на фигуре. Тут и целлюлит, и потеря мышечного тонуса, и лишний вес, и развитие хронических заболеваний, и преждевременное старение. Согласно последним исследованиям, недостаток физической активности ускоряет увядание организма. Сложно при таком раскладе сохранить себя молодым и красивым. При сидячей работе необходимо каждый час менять позу и делать небольшую гимнастику. Обязательно нужно стараться больше ходить, делать утреннюю зарядку, ввести в режим дня прогулки перед сном, а лучше всего, регулярно посещать спортзал.

Быстро есть. Современный ритм жизни влияет на все ее процессы, в том числе, на прием и качество пищи. Быстрая еда – это не только фастфуд. Как правило, в наше время житель мегаполиса насыщается перекусами на бегу. Немногие знают, что от этого появляется слабость щечных мышц, образуются брыли, овал лица "ползет" вниз, появляется второй подбородок, так как мы практически перестали жевать и наслаждаться вкусом еды. Если тщательно пережевывать пищу, смакуя каждый кусочек, можно контролировать количество съеденного, а значит, не набрать лишнего. Завтрак, обед и ужин должны быть размеренными и приятными. Тогда организм получит все самое необходимое, что позволит сохранять стройность, не придерживаясь диет.

Фото: GLOBAL LOOK press

Не соблюдать режим сна. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов, чтобы быть здоровым, полным сил и хорошо выглядеть. Мелатонин – гормон, который борется со старостью, выделяется во время полноценного сна, поэтому хронический недосып негативно сказывается не только на внешности, но и на общем состоянии организма, а гормон роста вырабатывается через час после засыпания. Именно он отвечает за хорошую физическую форму, синтез коллагена, активность и сексуальность. Чтобы избежать неприятных проявлений недостатка отдыха и продлить молодость, необходимо соблюдать режим сна, засыпая не позднее 23 часов. Иначе снижается иммунитет, появляются лишний вес и синяки под глазами, развиваются заболевания внутренних органов и проявляются ранние признаки старения.

19 сентября 2018, 12:19

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