Модель с синдромом Дауна побила соперниц-красоток

В городе Портадаун Северной Ирландии 18 августа прошел международный конкурс красоты. На нем впервые победила 19-летняя "особенная" модель Кейт Грант.

Девушка стала лучшей в номинации "Подростки", обойдя 39 конкуренток. Кейт призналась, что была в шоке.

Успех с ирландкой разделили ее близкие. "Моя семья поддерживала меня и плакала. Моя мечта – вдохновить и заставить поверить в себя молодых людей с синдромом Дауна и другими заболеваниями – осуществилась", – цитирует юную королеву красоты The Mirror.

Мать девушки Дирдре отметила, что была уверена: Кейт очарует судей. При этом она добавила, что гордится позицией дочери, ведь участница конкурса красоты помогала соперницам и поддерживала их.

По словам женщины, врачи делали пессимистические прогнозы о будущем Кейт: говорили, что она не сможет читать, а ее словарный запас будет сильно ограничен. Но девушка оказалась очень целеустремленной.

До конкурса красоты Грант принимала участие в Неделе моды в Белфасте, а также снималась для рекламы бутиков в родном городе Кукстаун. Она планирует продолжить модельную карьеру, а также заниматься социальной работой и благотворительностью. Отметим, в конкурсе красоты могли принять участие любые девушки, независимо от их "форм и размеров".