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Lifestyle

Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум

Мара Мартин. Фото: instagram.com/_maramartin_
Американская модель Мара Мартин 15 июля вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Это произошло на показе купальников во Флориде. 
прочитано 368 раз

Мара стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Открыла его 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом, которая потеряла ногу из-за остеосаркомы.

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Мартин продемонстрировала публике золотистый слитный купальник. Девушка сняла с одного плеча бретельку, чтобы покормить грудью дочь Арию. На малышке были наушники, которые защищали ее от громких звуков, сообщает Metro.

Модель призналась: это было давней мечтой. Мара не может поверить, что они с дочкой появились в заголовках газет и она показала людям то, что делает ежедневно. Мартин добавила, что надеется приучить общество к виду кормящих матерей.

Мара не одинока в гражданской позиции относительно прилюдного кормления грудью. Как писали Dni.Ru, в мае прошлого года австралийский сенатор Лариса Уотерс стала первой кормящей матерью в парламенте своей страны. Член Партии зеленых покормила двухмесячную дочь во время голосования. 

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Автор: Валерия Нарская17 июля 2018, 11:11
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