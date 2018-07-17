Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум
Мара стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Открыла его 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом, которая потеряла ногу из-за остеосаркомы.
Мартин продемонстрировала публике золотистый слитный купальник. Девушка сняла с одного плеча бретельку, чтобы покормить грудью дочь Арию. На малышке были наушники, которые защищали ее от громких звуков, сообщает Metro.
Модель призналась: это было давней мечтой. Мара не может поверить, что они с дочкой появились в заголовках газет и она показала людям то, что делает ежедневно. Мартин добавила, что надеется приучить общество к виду кормящих матерей.
Мара не одинока в гражданской позиции относительно прилюдного кормления грудью. Как писали Dni.Ru, в мае прошлого года австралийский сенатор Лариса Уотерс стала первой кормящей матерью в парламенте своей страны. Член Партии зеленых покормила двухмесячную дочь во время голосования.
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