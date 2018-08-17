Главные события Москвы с 17 по 23 августа

На дворе последний месяц лета – не проспите. В Москве по-прежнему множество вариантов провести время весело и с пользой. А чтобы быть в курсе о самых интересных событиях ближайшей недели – читайте обзор Dni.Ru.



17 августа, пятница



В Музее Москвы открылась выставка "Находки моей улицы". Здесь можно будет увидеть уникальные исторические предметы, обнаруженные археологами на улицах столицы совсем недавно – в текущем году. Это около 100 артефактов, которые столетия находились буквально у нас под ногами на московских улицах, это предметы повседневной жизни горожан от эпохи Средневековья до конца XIX века. В составе экспозиции изразцы с необычными сюжетами, образцы искусства средневековых литейщиков, керамика, предметы религиозного назначения, а также оружие и сапоги сохранности, которые очень хорошо сохранились и позволяют рассмотреть мельчайшие детали работы кожевника пятивековой давности.

В Лианозовской Библиотеке искусств состоится презентация книги клинического психолога, блогера Dni.Ru Люции Сулеймановой "Как попасть во дворец, если ты не Золушка", в которой автор подробно рассказывает о ролевых моделях поведения и том, как понять, какими персонажами из сказки являемся мы и наше окружение. Книга призвана помочь читателю, понять, как добиться отношений своей мечты. Что делать, если на самом деле вы окажетесь Мачехой или Феей? Кто лучше всего подойдет именно вам – Король, Принц или Лесничий? Проанализировав характеры персонажей, Сулейманова создает свои варианты взаимоотношений героев в повседневной жизни. На встрече с читателями автор расскажет о ролевых моделях поведения и том, как понять, какими персонажами из сказки являемся мы и наше окружение. Вход свободный.

В Парке искусств "Музеон" отыграет сольный "Летний концерт" Дельфин. Десятый альбом Дельфина "442", записанный с новым составом музыкантов, вышел весной этого года и стал новой вехой в творчестве артиста, получив одобрение критиков и поклонников. Новый материал и проверенные временем хиты поклонники смогут услышать в крайне редком для артиста формате "open air".

18 августа, суббота

В Outlet Village Белая Дача в выходные пройдет фестиваль Shopping Fiesta в формате латиноамериканской фиесты. Гостей будут ждать мастер-классы для всей семьи, маркет уличной еды – фуд-траки с кофе, бургерами, морепродуктами, интересная анимация, а также выступления музыкантов из Латинской Америки. Игровая программа и подарки также будут и для детей.

"Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" примет у себя оркестр Optimystica. Это проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, куда входят самые разные музыканты. Некоторые из них – люди из андеграунда, но они переоделись в строгие костюмы и исполняют высококлассную эстрадную музыку в диапазоне от ска до джаза и босановы. В сете присутствует авторский материал, написанный Евгением специально для этого проекта, а также и некоторые переосмысленные песни Tequilajazzz.

На Фестивальной площади парка Сокольники пройдет Тайский Фестиваль. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, выступления деятелей культуру, знакомство с программой туризма и товары сельского хозяйства. Настоящие тайские блюда, кофе, массаж, музыка и танцы – в эту атмосферу можно будет окунуться лично.

В парках Москвы и Подмосковья состоится забег имени Харуки Мураками – звезды японской литературы и заядлого марафонца. В мероприятии может принять участие любой желающий и попробовать свои силы на дистанции 5 км. По окончании забега каждый участник сможет поучаствовать в розыгрыше одного из бестселлеров Харуки Мураками. Список забегов вы можете посмотреть здесь.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках выставки "Большой балет by Sasha Gusov" пройдет кураторская экскурсия по выставке, а в 18:00 состоится показ документального фильма "Балерина" французского режиссера Бертрана Нормана. Режиссер отправился в Санкт-Петербург, чтобы понять, что же делает балерин такими незаурядными. Он показал классический балет, его власть над зрителями.

В Cition HALL пройдет музыкальный фестиваль "Rhymes Show: Episode II". На сцену выйдут ЛСП, Feduk, ATL, "Пошлая Молли", OBLADAET и другие топовые артисты современной российской сцены. У всех поклонников есть возможность увидеть любимых артистов вживую.

19 августа, воскресенье

В "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде" даст концерт звезда российской джазовой сцены Саша Машин. Он представит работы со своего нового альбома "Outsidethebox". Вместе с ним на сцену выйдет известный итальянский саксофонист Розарио Джулиани, а также молодые дарования российского и европейского джаза – Макар Новиков (Stereo Bass project) и Евгений Лебедев (LRK Trio).

20 августа, понедельник

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке выступит Ванесса Рубин, одна из ярчайших представительниц мирового джазового вокала. Уникальный стиль артистки впитал в себя различные влияния: от тринидадско-карибских корней матери до джазовых глубин Луизианы по отцовской линии. Ванесса Рубин умеет рассказывать в песнях целые истории жизни со всеми ее перипетиями. Она начала профессиональную карьеру в совсем юном возрасте и добилась внушительных результатов. Она сотрудничала с такими музыкантами, как Фрэнк Фостер, Кенни Баррелл, Гровер Вашингтон, Дон Брейден и многие другие. На московском концерте ей будет аккомпанировать трио известного российского барабанщика Евгения Рябого.

21 августа, вторник

В Театриуме на Серпуховке покажут спектакль "Дорогая Памела, или как пришить старушку" с актрисой Ольгой Волковой в главной роли. По сюжету незадолго до Рождества, спасаясь от стражей правопорядка, в дом к одинокой и странной старушке Памеле пробирается шайка мошенников. При этом старушка принимает их как родных. Преступники хотят переждать опасность пару дней, но их жизнь внезапно меняется, а жилище на окраине города становится их родным домом.

22 августа, среда

В "Союзе Композиторов" выступит Анна Королева с программой "Song for Sax". Анна – джазовая саксофонистка, вокалистка и композитор, ее манеру исполнения характеризует импровизационная свобода и мощная энергетика. Основной инструмент – альт-саксофон, но артистка также поет, профессионально владея вокальной стилистикой разных джазовых эпох. Анна прошла стажировку в США в институте Дейва Брубека и выступила на одном из самых престижных джазовых фестивалей в мире в Монтерее.

23 августа, четверг

В Arbat Hall выступит американский исполнитель Ariel Pink. Это очень необычный проект, вместе со своими музыкантами артист создает песни в стиле Psychedelic, Noise Pop, Lo-Fi. Крайний альбом коллектива вышел в прошлом году. Всего за время творческого пути музыкант выпустил 12 альбомов, а некоторые клипы в сети собрали более миллиона просмотров каждый.

В кино выходит боевик "22 мили" с Лорен Кохэн и Марком Уолбергом в главных ролях. Суперагенту необходимо тайно эвакуировать из Индонезии полицейского, владеющего компроматом на лиц в высших политических кругах. Чтобы спастись, необходимо пройти путь в 22 мили, но дорогу преграждают ушлые враги.