Располневшая Меланья Трамп разожгла скандал с беременностью

Провокационный наряд Меланьи Трамп очередной раз стал поводом для скандала. Пользователи Сети заподозрили, что первая леди США скрывает свое интересное положение.

Слухи о беременности Меланьи появились после того, как она вместе с супругом прибыла в Великобританию. Там у президента США было запланировано несколько важных встреч. Для выхода в свет дива выбрала платье бледно-желтого оттенка, который является одним из любимых у королевы Елизаветы II.

Воздушный наряд добавил фигуре Меланьи лишних килограммов и сделал образ в целом массивнее. Пользователи Сети сочли это достаточным основанием полагать, что первая леди США старается скрыть интересное положение, передает Teleprogramma.pro.

"Как будто беременная!", "Сначала подумала, что Мелания ждет ребенка!!", "Талия слишком раздалась или это фасон платья такой?" – написали поклонники модели. Стоит отметить, что многие обитатели Всемирной паутины оценили оригинальность наряда избранницы Трампа, похвалив за необычный вкус.

Ранее Меланью Трамп раскритиковали за провокационную фразу на одной из ее вещей. Первая леди США во время встречи с детьми мигрантов была одета в куртку с надписью "Мне реально наплевать".

Публикация от Marie Claire Russia (@marieclairerussia) 12 Июл 2018 в 2:42 PDT

Напомним, что на протяжении долгого времени ходили слухи о том, что чета Трамп переживает не лучшие времена из-за серьезных разногласий в отношениях. Однако в последнее время президент и первая леди показывают свои чувства на публике.