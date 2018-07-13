Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Тимошенко атакует Крым Хорват Вида извинился перед Россией Расписание матчей ЧМ-2018 "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Пятница 13 июля
Лента новостей
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:45
Горячая телеведущая рассказала о сексе с едой
16:38
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
16:03
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы
15:44
Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда
15:37
Реновация приходит на юго-запад Москвы
15:29
Четырехлетней дочке Тимати сделали татуировку на лице
15:25
"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах
15:05
Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
14:52
Известная певица с "солнечным" ребенком осталась ни с чем
14:34
После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:25
Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:14
У Волочковой в трусах округлился живот
13:13
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:25
Совет на выходные
12:21
Как накопить капитал к пенсии
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:13
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
11:22
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
11:12
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
11:12
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:28
Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:16
Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:33
Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
09:00
Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию
09:00
Овечкина шокировала выходка Бузовой
08:34
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
08:22
Нытье украинцев начало раздражать Европу
08:12
Гости ЧМ-2018 в восторге от московской архитектуры
03:14
"Он пиарится на моей беде": жена о смене фамилии после развода с Казаченко
21:57
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина
21:49
Как Медведевой живется с канадским геем
21:40
"Состарилась девушка": названа причина ухода Верки Сердючки
21:33
Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
21:31
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
21:27
Судить финал ЧМ-2018 доверили аргентинцам
21:13
65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
21:09
Известный российский скульптор умер после долгой болезни
20:37
Пропавший в Самаре английский фанат найден пьяным и довольным в московском отеле
20:36
Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой
20:16
Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности
20:11
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
20:10
Примадонна врезала бессовестным "фанерщикам"
19:53
Страдающий галлюцинациями Порошенко пожаловался Западу на Россию
19:52
Кержаков выбил из супруги $2 миллиона после скандала с ребенком
19:35
Свердловчан кормили хлебом с плесенью
19:12
Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы
19:01
Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей
18:31
В Ростове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
18:25
Группа Вагнера помогла сирийцам освободить провинцию Дераа
18:24
Елена Сафонова бросила детей
18:23
Крымские гастрономические сезоны стартуют в Ялте
18:11
Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:49
В центре Казани произошло жуткое ДТП
16:46
Новые подробности о конце Верки Сердючки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Вадим Казаченко празднует победу над молодой женой
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
Общество

Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Дональд Трапм и Елизавета II. Фото: Dni.Ru
Президент США Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось, что он с восторгом относится к королеве.
прочитано 469 раз

Американский лидер восхищен лидерскими и человеческими качествами Елизаветы II. По словам Трампа, он не может дождаться встречи с британским монархом.

ПО ТЕМЕ

Страдающая Елизавета II отказалась от операции

Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта

Елизавете II неожиданно стало плохо перед богослужением

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

По словам президента Соединенных Штатов, королева Великобритании прекрасно позиционирует свое государство на протяжении многих лет. "Если подумать, она уже столько лет представляет свою страну и никогда не допускала ошибок. Вы не найдете ничего постыдного или скандального. Она просто потрясающая женщина", – цитирует Дональда Трампа SkyNews.

Кроме того, американский лидер добавил, что его супруга Меланья Трамп тоже в восторге от Елизаветы II. По его словам, первая леди США – "ужасная фанатка" Ее Величества.

Напомним, в мае этого года королеве Великобритании сделали операцию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях в темных очках.

Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенный возраст, она катается на пони, а также сама водит автомобиль. Однако ранее стало известно, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени, но она отказалась от госпитализации.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Людмила Фоканова13 июля 2018, 16:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

комментарии

Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
Нытье украинцев начало раздражать Европу
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Шоу-бизнес

У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
Шатающаяся Дана Борисова наплевала на дочь
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Проишествия

Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле

Lifestyle

Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Гороскоп

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Кто из представителей зодиакального круга равнодушен к алкоголю, а кто склонен к зависимости
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах

Ведущая "Дома-2" дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Артистка готовится к шоу в честь юбилея

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru