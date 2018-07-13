Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп высказался о крупных политических деятелях Великобритании. Оказалось, что он с восторгом относится к королеве.

Американский лидер восхищен лидерскими и человеческими качествами Елизаветы II. По словам Трампа, он не может дождаться встречи с британским монархом.

По словам президента Соединенных Штатов, королева Великобритании прекрасно позиционирует свое государство на протяжении многих лет. "Если подумать, она уже столько лет представляет свою страну и никогда не допускала ошибок. Вы не найдете ничего постыдного или скандального. Она просто потрясающая женщина", – цитирует Дональда Трампа SkyNews.

Кроме того, американский лидер добавил, что его супруга Меланья Трамп тоже в восторге от Елизаветы II. По его словам, первая леди США – "ужасная фанатка" Ее Величества.

Публикация от British Monarchy ���� (@britishmonarchy) 4 Июл 2018 в 2:59 PDT

Напомним, в мае этого года королеве Великобритании сделали операцию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях в темных очках.

Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенный возраст, она катается на пони, а также сама водит автомобиль. Однако ранее стало известно, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени, но она отказалась от госпитализации.