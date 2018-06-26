Трамп выдал откровение об отношениях с женой

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какие отношения складываются у него с супругой Меланьей. Он похвастался, что их семейная жизнь – настоящая идиллия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у них с первой леди никогда не было таких хороших отношений, как сейчас. И добавил, что они прекрасно ладят. Подробностями личной жизни американский лидер поделился на встрече со сторонниками в штате Южная Каролина.

"У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по "Гэллапу", – цитирует главу государства Express.co. Отдельно Трамп отметил ум и вкус Меланьи и жестко осадил СМИ, которые писали, что супруга президента США делает подтяжку лица.

Напомним, 14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, а через пять дней вернулась в Белый дом. Супруга президента не появлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые средства массовой информации предположили, что она восстанавливается после очередной пластической операции или бросила мужа. Позже в своем Twitter-аккаунте первая леди написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать СМИ на ее здоровье.

При этом не раз сообщалось, что в семье Трампа не все гладко. Напомним, что первая леди отказалась лететь вместе с мужем на саммит G7 в Канаду, а также в Сингапур, где состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР.