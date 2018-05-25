Скрипаль явилась на скандальное интервью в дешевом платье
Светло-серое платье произведено британским брендом Boohoo. Марка была основана в 2006 году и стремительно набрала популярность на рынке женской одежды и обуви. С ростом компании расширилась и география магазина. Сегодня Boohoo реализует свои товары более чем в 100 странах мира.
Вещи бренда продаются по довольно демократичным ценам, передает сайт "Комсомольская правда". Средняя стоимость изделий составляет 1500 рублей. Основными покупателями являются девушки в возрасте от 16 до 25 лет. В британском интернет-магазине Asos платье как у Юлии стоит всего 2090 рублей.
Внешний вид наряда оставляет приятное впечатление, чего нельзя сказать о его составе – стопроцентный полиэстер. Впрочем, приобрести за такую цену качественный предмет гардероба – задача не из легких.
Напомним, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали наших дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.
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