У Меланьи Трамп закончились наряды

Жена президента США Дональда Трампа Меланья прогадала с нарядом для выхода в свет. Она надела костюм, в котором уже появлялась на публике.

Первая леди США, заслуженно прослывшая иконой стиля, впервые в жизни повторила собственный выход в свет. Повтор нарядов заметили журналисты.

Недавно Меланья появилась в Вашингтоне, сопровождая мужа, в сером клетчатом костюме от Dior, передает Daily Express. Под пиджак супруга американского лидера надела черную футболку, а образ дополнила классическими туфлями-лодочками.

В таком же костюме Меланья почти год назад встречалась с принцем Гарри. К слову, первая леди использовала и тогда, и сейчас розовую помаду. Отличие лишь в том, что ранее она отдала предпочтение матовому оттенку, а теперь – перламутровому.

Публикация от Marie Claire Russia (@marieclairerussia) 10 Май 2018 в 3:14 PDT

Несмотря на небольшое недоразумение, Меланья Трамп всегда остается на высоте в плане выбора одежды и аксессуаров, ее сложно упрекнуть в безвкусии. Любой выход в свет первой леди США заставляет модниц ревностно рассматривать ее наряды, а дизайнеров – вдохновляться. Стиль Меланьи Трамп отличается утонченностью и демократичной лаконичностью.

Напомним, ранее известный дизайнер Томми Хилфигер заявил, что считает жену американского президента очень красивой женщиной. По словам эксперта моды, "одевать ее – это большая честь для любого дизайнера".