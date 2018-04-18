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Меланью Трамп разгромили за неуместный наряд

Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chip Somodevilla
После недолгого затишья Мелания Трамп вновь оказалась в центре скандала. Первая леди США посетила мемориал, созданный в память о жертвах опиоидов, однако в Сети стали обсуждать не поступок дивы, а ее образ.
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Возле стены мемориала Меланья позировала в роскошном пальто пудрового цвета, накинутом поверх светло-горчичной водолазки и бледно-желтой юбки. Образ дополнили замшевые лодочки от известного бренда, стоимость которых проницательные пользователи соцсетей оценили в 700 с лишним долларов.

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В первую очередь общественность возмутила выбранная первой леди цветовая гамма. Многие подписчики Трамп в Twitter посчитали, что для подобных мероприятий стоит делать ставку на более темные или нейтральные оттенки.

Во-вторых, пользователям по какой-то причине не давала покоя обувь Меланьи. К ней комментаторы предъявили очень много претензий. Впрочем, обосновать свои слова завсегдатаи интернета не смогли.

Отметим, что госпожа Трамп не впервые подверглась осуждению. В 2017 году волна критики поднялась буквально на ровном месте. Для благотворительного вечера в Белом доме первая леди США выбрала кокетливую малиновую юбку с завышенной талией и обтягивающий белый топ. Компанию им составили розовые лодочки на шпильке.

Интернет-пользователи не могли пройти мимо. Они распекли супругу американского лидера за "легкомысленный наряд", который, по их мнению, не подходил для мероприятия, связанного со сбором денег. Они посоветовали Меланье тщательнее подбирать гардероб и отказаться от платьев, подчеркивающих фигуру. 

Автор: Михаил Вштанов18 апреля 2018, 14:21
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