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Lifestyle

Мария Захарова оконфузилась на модной вечеринке

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась в неловкой ситуации. На мероприятии, где предусмотрен дресс-код, дипломат появилась в разноцветном платье.
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Как отметила сама Захарова, она не знала, что на вечеринку нужно прийти в наряде определенного цвета. Фотографию дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

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Сюжеты Мода

Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Прийти на "белую вечеринку" в платье цвета (радуги. – Прим. ред.) бесценно", – подписала она снимок. К произошедшему представитель внешнеполитического ведомства отнеслась с юмором.

А вот пользователи Сети раскритиковали Марию Захарову за неуместный наряд. "Смысл идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо...", "Даже на вечеринке нарушаете правила, как и на международной арене. Профессиональная деформация, что ли...", "Уверен, в несогласованности дресс-кода обязательно найдется украинский след", – написали фолловеры.

При этом пост набрал более 4,3 тысячи лайков, в том числе около двух сотен отметок со смеющимся смайлом и более 400 отметок "супер". Многим радужное платье Захаровой на белой вечеринке понравилось. Они назвали наряд шикарным и похвалили фигуру официального представителя Министерства иностранных дел России.

"Все логично, белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки", "Все эти "белые", или "кислотные", или "пижамные" и т. п. вечеринки – это способ дрессировки людей! И правильно Вы сделали, что пришли в цветном платье, Мария, очень правильно!", "С такой фигурой я бы ходила голой!", – прокомментировали публикацию россияне.

Отметим, Мария Захарова – настоящая икона стиля. На официальных мероприятиях она появляется в элегантных нарядах, неизменно вызывая всеобщее восхищение.

Автор: Валерия Нарская28 апреля 2018, 13:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

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