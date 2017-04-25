Запад признал Захарову секс-символом
По мнению таблоида, Захарова произвела фурор своим неожиданным фото, на котором запечатлена в коротких шортах. Снимок появился в Сети на прошлой неделе. Тогда дипломат сделала селфи в раздевалке тренажерного зала. Для занятий она выбрала короткие серые шорты и футболку кораллового цвета. "Утро должно быть бодрым. Потому что в спортзале", – подписала Захарова фотографию.
The Sun отмечает, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не первый раз демонстрирует публике свою фигуру. Британский таблоид напомнил, что Захарова надевала короткую черную юбку, а также облегающие спортивные костюмы.
Стоит подчеркнуть, что официальный представитель российского МИДа уже не первый раз дает повод для обсуждения своего внешнего вида. Так, на днях она появилась на брифинге в элегантном красном платье с глубоким декольте. Многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов.
По словам Захаровой, никакого особенного повода для столь яркого наряда у нее не было. "Просто недавно посетила российского дизайнера Елену Шепилову и вышла с обновкой. Консультантов по внешности у меня нет, просто поддерживаю отечественного производителя", – сказала она.
Мария Захарова является директором Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства (официального представителя МИД России) с августа 2015 года. Она стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей этот пост.
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