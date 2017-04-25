Запад признал Захарову секс-символом

Недавняя фотография официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в спортзале сделала ее одним из главных мировых секс-символов. Об этом пишет британское издание The Sun.

По мнению таблоида, Захарова произвела фурор своим неожиданным фото, на котором запечатлена в коротких шортах. Снимок появился в Сети на прошлой неделе. Тогда дипломат сделала селфи в раздевалке тренажерного зала. Для занятий она выбрала короткие серые шорты и футболку кораллового цвета. "Утро должно быть бодрым. Потому что в спортзале", – подписала Захарова фотографию.

The Sun отмечает, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не первый раз демонстрирует публике свою фигуру. Британский таблоид напомнил, что Захарова надевала короткую черную юбку, а также облегающие спортивные костюмы.

Утро должно быть бодрым ���� потому что в спортзале Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Апр 18 2017 в 10:34 PDT

К лету почти готова Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Май 5 2016 в 10:50 PDT

Стоит подчеркнуть, что официальный представитель российского МИДа уже не первый раз дает повод для обсуждения своего внешнего вида. Так, на днях она появилась на брифинге в элегантном красном платье с глубоким декольте. Многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов.





По словам Захаровой, никакого особенного повода для столь яркого наряда у нее не было. "Просто недавно посетила российского дизайнера Елену Шепилову и вышла с обновкой. Консультантов по внешности у меня нет, просто поддерживаю отечественного производителя", – сказала она.





Мария Захарова является директором Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства (официального представителя МИД России) с августа 2015 года. Она стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей этот пост.



