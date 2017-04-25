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Запад признал Захарову секс-символом

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Недавняя фотография официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в спортзале сделала ее одним из главных мировых секс-символов. Об этом пишет британское издание The Sun.
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По мнению таблоида, Захарова произвела фурор своим неожиданным фото, на котором запечатлена в коротких шортах. Снимок появился в Сети на прошлой неделе. Тогда дипломат сделала селфи в раздевалке тренажерного зала. Для занятий она выбрала короткие серые шорты и футболку кораллового цвета. "Утро должно быть бодрым. Потому что в спортзале", – подписала Захарова фотографию.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

The Sun отмечает, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не первый раз демонстрирует публике свою фигуру. Британский таблоид напомнил, что Захарова надевала короткую черную юбку, а также облегающие спортивные костюмы.

Утро должно быть бодрым ���� потому что в спортзале

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

К лету почти готова

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)


Стоит подчеркнуть, что официальный представитель российского МИДа уже не первый раз дает повод для обсуждения своего внешнего вида. Так, на днях она появилась на брифинге в элегантном красном платье с глубоким декольте. Многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов.


По словам Захаровой, никакого особенного повода для столь яркого наряда у нее не было. "Просто недавно посетила российского дизайнера Елену Шепилову и вышла с обновкой. Консультантов по внешности у меня нет, просто поддерживаю отечественного производителя", – сказала она.

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мария Захарова является директором Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства (официального представителя МИД России) с августа 2015 года. Она стала первой женщиной в истории ведомства, занявшей этот пост. 


Автор: Иван Поляков25 апреля 2017, 16:09

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