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Lifestyle

Как полюбить свои несовершенства

Фото: www.globallookpress.com
"Вот я идиот", "Только меня не фотографируйте, я ужасно выгляжу", "Смотреть в зеркало на себя противно"… Как часто вы произносите подобные фразы? Преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук призывает навсегда распрощаться с ними и прекратить ругать себя за несовершенства. Эксперт рассказала Dni.ru, чем вредна любая критика и как перестать отравлять себе ею жизнь. 
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Необузданное желание поискать недостатки в себе и других зарождается в нас еще в детстве. Доминирующий стиль воспитания в российских семьях не одобрение правильного поведения, а осуждение неправильного. Родители чаще говорят, чего делать нельзя, вместо того, чтобы учить и показывать, что и как нужно делать. И корни такого уклада – в советском воспитании. В советских семьях было твердое убеждение, если любишь кого-то, надо этого кого-то переделывать. Ребенок то и дело слышал от мамы или папы: "Не делай это! Сядь ровно! Не говори, а делай! Это тебе не идет. Прекрати! Кто тебе правду еще скажет? Я тебе добра желаю". "В то время критика была просто узаконена: критиковать могла и партия, и просто незнакомые тебе люди. Каждый мог подойти к тебе и сделать замечание, и все считали, что он прав.

Такое перемалывание личности в интересах общества породило целое поколение несчастных, загнанных, усталых и больных людей", – говорит блогер.Нужно научиться воспринимать и любить себя такими, какие мы есть, во всем комплексе качеств. Неповторимая индивидуальность, пусть даже с изъянами, имеет большую ценность, чем стремление к шаблонному идеалу. Это как в искусстве. Простой пример – ваза. Идеальная по форме, выполненная по стандартным шаблонам на заводе, с безупречным рисунком, нанесенным автоматически – такая совершенная ваза будет стоить рублей 150, как и сто ей подобных. Ведь это многотиражный продукт, ширпотреб. Только авторская работа, неповторимый почерк поднимают ее стоимость в разы. То, что мы считает изъяном, на самом деле черта индивидуальности, именно это делает нас уникальными.

Фото: www.globallookpress.com

Постоянная внутренняя борьба с самим собой рождают желание сравнивать себя с другими. Если человек допускает, что недостаточно хорош, то он начинает оценивать других людей, а достаточно ли они хороши. Ему хочется найти кого-то похуже, чтобы на их фоне быть не таким плохим для себя. Человек начинает осуждать других, самоутверждаться за их счет. Возникают конфликты, ведь людей начинают раздражать те, кто в чем-то их лучше. Так появляется зависть, ревность. Постоянное оценивание других людей, оценивание себя, сравнение, конкуренция – все это негативно сказывается на жизни, это разрушает внутреннюю гармонию. "Критика в любом ее виде – абсолютно бесполезная, лишняя и даже вредная вещь. Все то и дело твердят: "Конструктивная критика – это хорошо". Но мало кто понимает ее истинное значение. Конструктивная критика – это когда один специалист в конкретной области обсуждает с другим специалистом в этой же области его работу и, исходя из своей компетенции, вносит предложение, как эту работу улучшить. И только так. Вся остальная критика наносит лишь вред. Никто не может быть специалистом в вашей жизни, никто не может знать, как вы должны действовать, выглядеть, что вы должны чувствовать. Почему мы позволяем кому-то решать, как нам вести себя и как нам жить свою жизнь?" – говорит эксперт.

Слишком глубоко сидит в нас уверенность, что критика необходима, что нужно обязательно меняться к лучшему. Мила Левчук уверена, если мы перестанем критиковать и оценивать других, у нас тут же пропадает внутреннее ощущение, что все кругом оценивают нас. Мы перестанем бояться, что кто-то считает наши ноги кривыми, прическу дурацкой, а внешность некрасивой.Стоит уже начать иметь дело с собой – с таким, какой ты есть. Не стоит забывать, что существуют изменяемые и неизменяемые качества. Преподаватель психологии считает бесполезным, если мама постоянно твердит ребенку, чтобы он перестал сутулиться. Ребенок не способен себя контролировать, у него нет инструментов, которые помогли бы ему исправить свою осанку. Вместо того, чтобы пенять чадо скрюченной, как у Бабы Яги, спиной, мама должна приобрести для него, рюкзак, который влияет на осанку, или отвести к врачу, начать водить его на лечебную физкультуру. Или, например, человек недоволен своим весом и хочет его исправить. Если он в силе это сделать, отлично – он должен похудеть. Если же он этого сделать не может, а чаще всего, просто не хочет, если он четко понимает, что в спортзал с понедельника я не пойду, и не начну бегать по 20 км, и на диету не сяду, то – нужно прекратить себе уже врать. "Нужно признать, что ты такой, какой есть, принять себя такого и полюбить", – призывает блогер.

Фото: www.globallookpress.com

Над чем и надо работать, по мнению Милы Левчук, так это над установками, которые мешают вам быть счастливыми. "Есть установка, что "нужно молчать и терпеть, тогда семейная жизнь сложится". Ничего не сложится! Излишняя терпимость и уступчивость только отравляет вам жизнь. Или установка "без меня они не справятся" превращает вас в человека, который всех третирует, мучая и себя, и других. Над такими установками стоит работать", – уточняет она.

Если же очень сложно забыть про других, повысить самооценку и справиться с негативом к себе и окружающим, стоит обратиться к специалисту. Психолог проработает внутренние травмы, которые были получены в детстве от критики мамы, бабушки, папы, учительницы. Таких травм бывает много, и они заставляют людей не любить себя, критиковать себя, вступать в конкурентное состояние и соответственно критиковать других. Все это держит человека в постоянном внутреннем напряжении, которое просто необходимо снимать. Копание в своих недостатках приводит исключительно к нервозности, к проблемам со здоровьем, к проблемам в отношениях с людьми. В целом это приводит к несчастливой жизни. Многие травмы не всегда возможно осознать.

Фото: www.globallookpress.com

"Некоторые женщины так забиты и измучены, что с благодарностью принимают разрушающую критику от подруг или мамы, которая без конца твердит: "ты плохая мать", "ты неправильно себя ведешь как жена" и так далее. Они воспринимают это как заботу, вместо того, чтобы положить конец. Нужно четко защищать свои границы, говорить: "спасибо, я совета не спрашивала", "спасибо, ваше мнение мне не нужно", "я не хочу слушать вашу критику, и да, я к ней отношусь негативно и да, я не собираюсь ее воспринимать". Люди даже самые близкие должны знать, что нельзя просто так прийти к вам и начать вас исправлять так, как хочется им", – говорит Левчук.

Даже если не обращаться к психологам и психотерапевтам, важно заниматься развитием в области психологии. Нужно искать в себе то, что действительно позволяет жизни становиться лучше, комфортнее, счастливее и приятнее. Каждый навык нужно развивать, а для этого стоит обращаться к специальной литературе, к каким-то урокам, учителям, которые смогут все объяснить. В конечном итоге нужно воспринять себя как уникальное творение, принять в себе все, и тогда многие действительно неприятные недостатки потеряют над вами власть и исчезнут. Стоит чаще разговаривать с самим собой, без оглядки на чье-то мнение. Это поможет научиться понимать себя и свои желания. Обществу мы приносим максимальную пользу тогда, когда договорились сами с собой и являемся гармоничной личностью. Только тогда мы начинаем делиться с миром гармонией, счастьем и радостью. 

26 ноября 2018, 15:43

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