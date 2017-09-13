Сотрудники McDonald's рассказали об обмане клиентов
По словам пользователей, при приеме на работу в McDonald's им показывали, как сжимать упаковку с картофелем фри, чтобы она выглядела полной. На самом деле бумажная коробочка заполнена наполовину.
"У меня только один клиент это понял, – признался бывший сотрудник. – Он вытащил фри из упаковки, положил обратно и картошка заполнила лишь половину упаковки. Мне пришлось дать ему больше картофеля фри".
"У нас была такая же практика, но я отказался так делать. Меня не уволили, а клиенты начали спрашивать, когда я работаю, чтобы покупать картошку только у меня", – рассказал другой.
Третий вспомнил: "Я ненавидел свою работу, поэтому клал картошку до отказа, до краев наливал напитки и всегда давал лишние бесплатные топпинги приятным посетителям. Я просто качественно обслуживал клиентов, но менеджер ресторана считал меня паршивым работником, ведь я не обманывал их".
В пресс службе McDonald's назвали подобные заявления абсолютной ложью, отметив, что впервые слышат о "секретных трюках". "У нас есть специальные производственные механизмы, которые проверяют количество картошки в упаковке", – пояснили там.
Представитель компании заявил The Sun, что они готовы проверить эти сведения. Однако точных данных о ресторанах, где якобы происходили нарушения нет, поэтому, по его словам, корпорация ничего не может сделать.
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