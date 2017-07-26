McDonald's оправдался за скандал с грязной кухней

Грязь, жир и плесень, которые в своем Twitter показал бывший сотрудник McDonald's из Луизианы, к России никак не относятся. У нас фастфуд работает в соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством.

"В то время, как наши коллеги из США проверяют достоверность исходной информации, мы можем сообщить, что McDonald's в России работает в полном соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством, и гарантирует каждому посетителю качество и безопасность нашей продукции, – утверждает старший менеджер по связям с общественностью McDonald's в России Оксана Белайчук.

Такое завявление представитель российского сегмента американских ресторанов быстрого питания McDonald's сделала по следам разразившегося в Сети скандала, связанного с грязью, плесенью, жиром и антисанитарией в заведениях. Волна гнева поднялась после того, как бывший сотрудник McDonald's из Луизианы разместил в своем Twitter фотографии, изобличающие ужасающее состояние кухонь и машин в этой сети ресторанов.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.

This is the grease trap for all the people that think I'm lying... pic.twitter.com/fKQjxvKzM5 — nick (@phuckyounick) 16 июля 2017 г.

"Неотъемлемым условием работы является поддержание чистоты рабочих мест и полов на постоянной основе. Всё оборудование и инвентарь на кухне каждого предприятия моются и дезинфицируются ежедневно – с использованием одобренных средств", – заверила Оксана Белайчук.

После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.

Впрочем, заявление представителя McDonald's может быть связано и с гневной записью в Twitter сенатора Алексея Пушкова. Он уверен, что McDonald's – это "не священная корова". Следовательно, против сети при необходимости можно ввести санитарные санкции.