McDonald's оправдался за скандал с грязной кухней

"В то время, как наши коллеги из США проверяют достоверность исходной информации, мы можем сообщить, что McDonald's в России работает в полном соответствии с требованиями, предписанными российским законодательством, и гарантирует каждому посетителю качество и безопасность нашей продукции, – утверждает старший менеджер по связям с общественностью McDonald's в России Оксана Белайчук.

Такое завявление представитель российского сегмента американских ресторанов быстрого питания McDonald's сделала по следам разразившегося в Сети скандала, связанного с грязью, плесенью, жиром и антисанитарией в заведениях. Волна гнева поднялась после того, как бывший сотрудник McDonald's из Луизианы разместил в своем Twitter фотографии, изобличающие ужасающее состояние кухонь и машин в этой сети ресторанов.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce

This is the grease trap for all the people that think I'm lying... pic.twitter.com/fKQjxvKzM5