McDonald`s заплатит москвичке 300 тысяч за случайно выбитые зубы

Суд взыскал с сети ресторанов быстрого питания McDonald`s 300 тысяч рублей в пользу посетительницы, которая упала на скользком полу. В результате инцидента женщина лишилась двух зубов, передает RT.
При этом посетительница требовала у кафе миллион рублей – 900 тысяч компенсации морального вреда, и 100 тысяч – расходы на лечение. Прокуратура посчитала запрашиваемую сумму слишком большой, но признала, что McDonald’s "недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасностью посетителей".
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