Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана
Снимки с работы разместил житель Луизианы, сотрудник McDonald's. В его Twitter разгорелась дискуссия по поводу того, чем нас кормит фастфуд.
Фотографии, на которых изображен засаленный пол и детали машины для приготовления мороженого с неаппетитными комками бурой массы, уже посмотрели тысячи пользователей.
This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce— nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.
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