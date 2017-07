Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана

Снимки с работы разместил житель Луизианы, сотрудник McDonald's. В его Twitter разгорелась дискуссия по поводу того, чем нас кормит фастфуд.

Фотографии, на которых изображен засаленный пол и детали машины для приготовления мороженого с неаппетитными комками бурой массы, уже посмотрели тысячи пользователей.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce