Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана

Бывший сотрудник McDonald's разместил в своем Twitter фото ужасных условий, в которых готовится еда в этом ресторане быстрого обслуживания. На фото видно грязный пол и почерневшие детали машины для приготовления мороженого с бурыми неаппетитными остатками.

Снимки с работы разместил житель Луизианы, сотрудник McDonald's. В его Twitter разгорелась дискуссия по поводу того, чем нас кормит фастфуд.

Фотографии, на которых изображен засаленный пол и детали машины для приготовления мороженого с неаппетитными комками бурой массы, уже посмотрели тысячи пользователей.