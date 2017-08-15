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Lifestyle

Восточная сказка для транзитных пассажиров

Фото: facebook.com/FourSeasonsHotelDoha
Одно из самых богатых государств в мире – Катар, становится более открытым для транзитных путешественников. Национальный перевозчик Qatar Airways совместно с Four Seasons Hotel Doha подготовили специальное предложение для тех, кто летит с остановкой в столице Катара – Дохе.
прочитано 205 раз

Доха давно стала транзитным хабом для путешественников со всего мира, но недавно власти Катара – одного из самых консервативных арабских государств, упростили визовый режим для граждан 80 стран, в том числе и России. Так что, томительное ожидание рейса в аэропорту теперь в прошлом: отель Four Seasons Hotel Doha, расположенный на частном пляже в самом сердце города, предлагает воспользоваться гидом по городу "Ready, Set, Stopover", благодаря которому можно отдохнуть и увлекательно провести время на берегу Персидского залива.

Фото: facebook.com/FourSeasonsHotelDoha

Гостям отеля предложат посетить ключевые достопримечательности и музеи Дохи, пообедать в самом большом ресторане Nobu в мире, отправиться на сафари по пустыне или восстановить силы в местном спа-центре The Spa. При желании, туристам организуют индивидуальный тур по Дохе. Отель расположен всего в 30 минутах езды от Международного аэропорта Хамад, так что туристы смогут сэкономить драгоценные часы на восточные развлечения.

Фото: facebook.com/FourSeasonsHotelDoha

Стоимость номера в Four Seasons Hotel Doha начинается от 329 долларов за ночь. Предложение включает размещение, комплиментарную детскую программу Kids for All Seasons, завтрак в ресторане Elements или In-room Dining.

15 августа 2017, 18:09

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