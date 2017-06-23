Шпион признался в организации убийства принцессы Дианы

Стали известны подробности гибели леди Ди. Тяжело больной 80-летний агент британской контрразведки Ми-5 Джон Хопкинс сделал сенсационное заявление.

Разведчику осталось жить меньше двух недель, и перед смертью он решил облегчить душу признанием. По словам Хопкинса, именно он организовал убийство принцессы Дианы.

Агент рассказал, что с 1973 по 1999 годы участвовал в 23 секретных операциях на территории Великобритании. Его жертвами становились политики, журналисты и общественные активисты. Он заявил, что среди них была лишь одна женщина – леди Ди, сообщает Neonnettle.

Хопкинс уточнил, что действовал по указанию Букингемского дворца. По его словам, в тот момент принцесса была серьезной угрозой для британской монархии, поскольку "слишком много знала".

"К тому же ее переполняло желание мести, и она могла обратиться к публике с любыми заявлениями. Мой босс сказал мне, что ей придется умереть: он получил приказ от принца Филиппа", – разоткровенничался агент контрразведки. Он должен был организовать все так, чтобы все подумали, что случилась автокатастрофа.

"Я сделал это ради королевы и страны", – заключил агент. Представители британской семьи пока не прокомментировали информацию об убийстве леди Ди.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже 30 августа 1997 года. В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия случилась из-за небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.

Как писали Dni.Ru, смерть леди Ди была неизбежна – принцесса не была пристегнута. Непосредственно перед катастрофой Mercedes двигался со скоростью почти 200 километров в час.