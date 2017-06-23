Шпион признался в организации убийства принцессы Дианы
Разведчику осталось жить меньше двух недель, и перед смертью он решил облегчить душу признанием. По словам Хопкинса, именно он организовал убийство принцессы Дианы.
Агент рассказал, что с 1973 по 1999 годы участвовал в 23 секретных операциях на территории Великобритании. Его жертвами становились политики, журналисты и общественные активисты. Он заявил, что среди них была лишь одна женщина – леди Ди, сообщает Neonnettle.
Хопкинс уточнил, что действовал по указанию Букингемского дворца. По его словам, в тот момент принцесса была серьезной угрозой для британской монархии, поскольку "слишком много знала".
"К тому же ее переполняло желание мести, и она могла обратиться к публике с любыми заявлениями. Мой босс сказал мне, что ей придется умереть: он получил приказ от принца Филиппа", – разоткровенничался агент контрразведки. Он должен был организовать все так, чтобы все подумали, что случилась автокатастрофа.
"Я сделал это ради королевы и страны", – заключил агент. Представители британской семьи пока не прокомментировали информацию об убийстве леди Ди.
Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже 30 августа 1997 года. В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия случилась из-за небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.
Как писали Dni.Ru, смерть леди Ди была неизбежна – принцесса не была пристегнута. Непосредственно перед катастрофой Mercedes двигался со скоростью почти 200 километров в час.
Актер на нервной почве перенес микроинсульт
Организаторы понесли репутационные и финансовые потери
К концу июня погода приблизится к летней
Телеведущая дала откровенное интервью