Принцесса Диана пыталась убить себя после помолвки

Существует несколько аудиопленок, на которых записаны откровения жены принца Чарльза, не вошедшие в книгу журналиста Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история – с ее слов". К 20-летней годовщине со дня трагической гибели леди Ди ее биография будет переиздана с расшифровкой сохранившихся аудиозаписей.

В преддверии грустной даты Мортон опубликовал некоторые неизвестные факты из жизни Дианы. Эти сведения, по условию принцессы, должны были храниться в секрете.

Согласно аудиозаписи, леди Ди более десяти лет страдала нервной булимией. Причиной развития болезни стало замечание принца Чарльза о том, что она немного поправилась. Диана даже пыталась свести счеты с жизнью, настолько тяжелым было ее эмоциональное состояние.

Это произошло в 1981 году, вскоре после помолвки с принцем. Возлюбленные оставались в Балморале с августа по октябрь. Диана рассказала, что в то время была ужасно худой. По ее словам, она была так подавлена, что пыталась покончить с собой, передает Daily Mail.

Отмечается, что первые дни после замужества леди Ди была "одержима" Камиллой Паркер-Боулз, в которую всю жизнь был влюблен принц Чарльз. "Я выплакала все глаза. Я была совершенно раздавлена. На протяжении всей помолвки возникала тень Камиллы", – делилась принцесса. По ее словам, отдушиной для нее стала первая беременность.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже 30 августа 1997 года. В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия случилась из-за небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.

Как писали Dni.Ru, смерть леди Ди была неизбежна – принцесса не была пристегнута. Непосредственно перед катастрофой Mercedes двигался со скоростью почти 200 километров в час.