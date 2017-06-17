Принцесса Диана лгала Чарльзу о второй беременности
"Он всегда хотел двоих детей и очень хотел девочку. Когда Чарльз узнал, что это мальчик, он воскликнул: "Боже, это мальчик! И у него рыжие волосы", – вспоминала принцесса о разочаровании мужа.
Как пояснил автор книги о Диане, вторая беременность принцессы не была счастливой. Леди Ди знала пол будущего малыша, но была вынуждена лгать, так как ее супруг мечтал о дочери. Как рассказывала Диана, в тот период у нее установились более близкие и теплые отношения с супругом, и она надеялась, что когда он увидит своего второго сына, то благосклонно воспримет рождение мальчика, пишет Sheknows.
Однако вид малыша не растопил лед в сердце Чарльза. Во время крестин сына принц даже не пытался скрывать своих чувств к ребенку. В разгар церемонии он подошел к матери Дианы и сказал: "Мы так разочарованы, мы думали, будет девочка".
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