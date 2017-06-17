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Принцесса Диана лгала Чарльзу о второй беременности

Принц Чарльз и принцесса Диана. Фото: GLOBAL LOOK press\Danita Delimont Stock Photograph
Британский писатель Эндрю Мортон раскрыл очередной секрет из жизни принцессы Дианы. Оказывается, принц Чарльз никогда не желал рождения сына Гарри. Диане всю беременность приходилось скрывать правду о поле ребенка.
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"Он всегда хотел двоих детей и очень хотел девочку. Когда Чарльз узнал, что это мальчик, он воскликнул: "Боже, это мальчик! И у него рыжие волосы", – вспоминала принцесса о разочаровании мужа.

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Как пояснил автор книги о Диане, вторая беременность принцессы не была счастливой. Леди Ди знала пол будущего малыша, но была вынуждена лгать, так как ее супруг мечтал о дочери. Как рассказывала Диана, в тот период у нее установились более близкие и теплые отношения с супругом, и она надеялась, что когда он увидит своего второго сына, то благосклонно воспримет рождение мальчика, пишет Sheknows.

Однако вид малыша не растопил лед в сердце Чарльза. Во время крестин сына принц даже не пытался скрывать своих чувств к ребенку. В разгар церемонии он подошел к матери Дианы и сказал: "Мы так разочарованы, мы думали, будет девочка".

Напомним, к 20-летней годовщине со дня трагической гибели леди Ди будет переиздана ее биография, написанная Эндрю Мортоном, "Диана: ее правдивая история – с ее слов". В новое издание войдет расшифровка ранее не публикованных аудиозаписей.
Ранее сообщалось, что согласно аудиозаписи, леди Ди более десяти лет страдала нервной булимией. Причиной развития болезни стало замечание принца Чарльза о том, что она немного поправилась. Принцесса даже пыталась свести счеты с жизнью.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 30 августа 1997 года. В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия случилась из-за небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.
17 июня 2017, 14:31

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