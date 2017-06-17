Принцесса Диана лгала Чарльзу о второй беременности

Британский писатель Эндрю Мортон раскрыл очередной секрет из жизни принцессы Дианы. Оказывается, принц Чарльз никогда не желал рождения сына Гарри. Диане всю беременность приходилось скрывать правду о поле ребенка.

"Он всегда хотел двоих детей и очень хотел девочку. Когда Чарльз узнал, что это мальчик, он воскликнул: "Боже, это мальчик! И у него рыжие волосы", – вспоминала принцесса о разочаровании мужа.

Как пояснил автор книги о Диане, вторая беременность принцессы не была счастливой. Леди Ди знала пол будущего малыша, но была вынуждена лгать, так как ее супруг мечтал о дочери. Как рассказывала Диана, в тот период у нее установились более близкие и теплые отношения с супругом, и она надеялась, что когда он увидит своего второго сына, то благосклонно воспримет рождение мальчика, пишет Sheknows.

Однако вид малыша не растопил лед в сердце Чарльза. Во время крестин сына принц даже не пытался скрывать своих чувств к ребенку. В разгар церемонии он подошел к матери Дианы и сказал: "Мы так разочарованы, мы думали, будет девочка".

Напомним, к 20-летней годовщине со дня трагической гибели леди Ди будет переиздана ее биография, написанная Эндрю Мортоном, "Диана: ее правдивая история – с ее слов". В новое издание войдет расшифровка ранее не публикованных аудиозаписей.

Ранее сообщалось, что согласно аудиозаписи, леди Ди более десяти лет страдала нервной булимией. Причиной развития болезни стало замечание принца Чарльза о том, что она немного поправилась. Принцесса даже пыталась свести счеты с жизнью.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 30 августа 1997 года. В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: трагедия случилась из-за небрежности водителя. Находясь под действием алкоголя и антидепрессантов, Анри Поль потерял контроль над управлением машиной в туннеле Альма.