Борису Джонсону подарили леггинсы как у Хью Джекмана

Похоже, теперь глава МИД Великобритании Борис Джонсон не будет больше совершать пробежку в семейных трусах и растянутой майке. На пресс-конференции в Сиднее он рассказал о чудесном подарке, который ему сделала коллега из Австралии Джули Бишоп.

Джонсон поблагодарил министра иностранных дел за "очень красивую пару компрессионных леггинсов". Британский дипломат также подчеркнул, что такие же леггинсы носит голливудский актер Хью Джекман, передает Sky News.

Джонсон также предположил, что Бишоп решила подарить ему спортивную одежду после того, как министр был замечен на пробежке в Ботанических садах Сиднея. Напомним, с некоторых пор британский дипломат ведет активный образ жизни и совершает пробежки по городу.

Правда, со спортивной экипировкой Джонсон особо не заморачивается и бегает в гавайских шортах, весьма напоминающих семейные трусы, и растянутой футболке. На это журналисты обратили внимание в феврале этого года, сфотографировав тренировку министра на улицах Лондона.

Boris Johnson cuts a dash in eye-catching running clothes https://t.co/BEUtCp2CBV — The Telegraph (@Telegraph) 21 февраля 2017 г.

Естественно причудливый вид Джонсона и крайне неспортивная фигура мгновенно стали поводом для многочисленных шуток в СМИ. Отметим, что эпатажный британский министр весьма часто дает повод окружающим повеселиться за его счет. К примеру, после речи Джонсона после референдума в Великобритании, его сравнили с актером из порно.