Путешественник из Саратова плыл в Крым на бутылках

На самодельном плоту из досок и пустых пластиковых бутылок решил пересечь Керченский пролив житель Саратова. В открытом море его задержали пограничники.

"При патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии экипаж пограничного сторожевого катера выявил неизвестного гражданина, который, используя сооруженный из подручных материалов плот, двигался со стороны порта Кавказ", – говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчина еще пять лет назад решил покинуть дом и отправиться в путешествие по стране. По его словам, он даже обратился в паспортный стол в Саратове с просьбой снять его с регистрационного учета. С того времени турист прошел Ставропольский край и Кубань. В порту Кавказ он из подручных материалов – пластиковых бутылок и досок – собрал плот, который даже оборудовал мачтой. На плавсредстве хватило места только для самого путешественника и его теплых вещей.

Пограничники вынесли мужчине предупреждение. Турист знает, что нарушил статью кодекса об административных правонарушениях, речь в которой – о пограничном режиме в территориальных водах и во внутренних морских водах России.

Отдельно Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым предупреждает, что выход в море на самодельных плавучих средствах является не только административным правонарушением. Это еще и очень рискованное мероприятие, которое может привести к гибели экстремалов.

Ранее Dni.Ru сообщали о другой находке в Керченском проливе. Примерно в миле от берега лоцманский катер "Алмаз" обнаружил странного пловца, обвязанного пластиковыми бутылками. Он представился Иваном и сообщил, что путешествует ради познания собственных возможностей. Позже оказалось, что мужчина страдает от потери памяти.