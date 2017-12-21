Мария Захарова сменила имидж

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела еженедельный брифинг. Дипломат поразила журналистов новым имиджем.

Политик сменила прическу и цвет волос. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России стала яркой блондинкой с пушистой челкой, падающей на глаза. Кроме того, Мария Захарова изменила подход к макияжу. Если раньше она предпочитала скромный и неброский мейкап, то теперь на лице дипломата можно заметить румяна, подчеркивающие высокие скулы, и яркие тени, привлекающие внимание к глазам.

При этом подход к выбору одежды у Марии Захаровой остался прежним. Официальный представитель МИД предпочитает элегантный официальный стиль. В этот раз она появилась перед представителями прессы в строгом брючном бордовом костюме.

В ходе еженедельного общения с прессой Мария Захарова рассказала о расследовании уголовного дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. "Мы не можем вдаваться в детали следствия на этом моменте, потому что это может ему просто навредить, но наша квалификация остается прежней, она, безусловно, не меняется – это террористический акт", - приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, Захарова не обошла стороной и ситуацию с Европейским союзом. Она рассказала о позиции российского внешнеполитического ведомства касательно разногласий между Брюсселем и Варшавой. По словам официального представителя МИД, Россия не собирается вмешиваться во внутренние споры стран – членов ЕС.

"Вы считаете, что в некой турбулентности по ряду вопросов между Варшавой и Брюсселем может наметиться какой-то путь сближения Варшавы с Москвой? Нет, мы в это не играем. Внутрисемейные вопросы должны решаться внутри Европейского союза", — сказала Захарова.