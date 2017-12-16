Захарова показала сумасшедший танец

Пермская команда "Дуэт" стала чемпионами мира по латиноамериканским танцам. С победой россиян поздравила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Пермь порвала. Поздравляю", – написала на своей странице в Facebook Захарова.

Чемпионат мира по формейшн в латиноамериканской программе прошел в австрийской Вене. Пермская команда "Дуэт" представила на первенстве новую программу "Одно сердцебиение" . В итоге россиянам удалось сместить со спортивного Олимпа немцев и занять первое место.