Захарова показала сумасшедший танец
"Пермь порвала. Поздравляю", – написала на своей странице в Facebook Захарова.
Чемпионат мира по формейшн в латиноамериканской программе прошел в австрийской Вене. Пермская команда "Дуэт" представила на первенстве новую программу "Одно сердцебиение" . В итоге россиянам удалось сместить со спортивного Олимпа немцев и занять первое место.
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