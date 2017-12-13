Захарова врезала нелогичному Трампу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента США Дональда Трампа. Дипломату не понравилось высказывание республиканца о победе Америки в мировых войнах.

"Эти заявления бесконечны в своей какой-то нелогичности, безосновательности и изменчивости. Заявления и американского президента, и руководителя госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США они бесконечно меняются вплоть до наоборот", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Официальный представитель МИДа призналась, что пока не до конца может понять, являются ли громкие заявления Трампа рекламным ходом, или президент озвучивает позицию своей страны. "Здесь вопрос только один: это заявляется для своей политической активности, чтобы каким-то образом привлечь к себе внимание своих избирателей, последователей или это официальная позиция США? Очень сложно понять и это тоже", – отметила Захарова на брифинге в МИДе.

Таким образом она прокомментировала слова Трампа, которые тот произнес, высутпая перед своими сторонниками во Флориде. ""Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", – заявил Дональд Трамп.

Кроме критики провокационного высказывания американского президента, Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с совместными воинским учениями США, Южной Кореи и Японии в районе Корейского полуострова. "С сожалением отмечаем, что на этом фоне США продолжают прежнюю неконструктивную линию, которая связана и нацелена на наращивание военной активности в Северо-Восточной Азии", – приводит слова дипломата Газета.Ru.

Захарова уверена, что подобная "игра мускулами" угрожает стабильности региона. Официальный представитель МИД призвала всех участников учений воздерживаться от провокаций, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в регионе.