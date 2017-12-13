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Политика

Захарова врезала нелогичному Трампу

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента США Дональда Трампа. Дипломату не понравилось высказывание республиканца о победе Америки в мировых войнах. 
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"Эти заявления бесконечны в своей какой-то нелогичности, безосновательности и изменчивости. Заявления и американского президента, и руководителя госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США они бесконечно меняются вплоть до наоборот", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

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Официальный представитель МИДа призналась, что пока не до конца может понять, являются ли громкие заявления Трампа рекламным ходом, или президент озвучивает позицию своей страны. "Здесь вопрос только один: это заявляется для своей политической активности, чтобы каким-то образом привлечь к себе внимание своих избирателей, последователей или это официальная позиция США? Очень сложно понять и это тоже", – отметила Захарова на брифинге в МИДе.

Таким образом она прокомментировала слова Трампа, которые тот произнес, высутпая перед своими сторонниками во Флориде. ""Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", – заявил Дональд Трамп.

Кроме критики провокационного высказывания американского президента, Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с совместными воинским учениями США, Южной Кореи и Японии в районе Корейского полуострова. "С сожалением отмечаем, что на этом фоне США продолжают прежнюю неконструктивную линию, которая связана и нацелена на наращивание военной активности в Северо-Восточной Азии", – приводит слова дипломата Газета.Ru.

Захарова уверена, что подобная "игра мускулами" угрожает стабильности региона. Официальный представитель МИД призвала всех участников учений воздерживаться от провокаций, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в регионе. 

Автор: Михаил Войцеховский13 декабря 2017, 17:24
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