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Lifestyle

Иностранцы едут в Россию ради смены внешности

Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко сообщил об увеличении потока иностранцев, приехавших в Россию в медицинских целях. В первом полугодии 2017 года число иностранных пациентов перевалило за 20 тысяч человек, и это на треть больше, чем в прошлом году. При этом 20% медицинских туристов сделали в нашей стране пластические операции. Популярнее других оказались подтяжка лица, ринопластика и маммопластика.
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О причинах явления и перспективах развития отрасли Dni.Ru поговорили с пластическими хирургами.

По словам кандидата медицинских наук, пластического хирурга, члена общества The New York Academy of Science Андрея Ковынцева, 80% прибывающих иностранных медицинских туристов – это русскоговорящие люди – те, у кого нет языкового барьера. Они приезжают благодаря "сарафанному радио", по рекомендации людей, которые остались довольны. "Я не слышал, чтобы кто-то предлагал иностранный гражданам организованные медицинские "туры", предоставлял переводчиков, сопровождал и курировал таких пациентов. Но это совсем не проблема в мире, где в каждом смартфоне есть интернет. Зарубежные пациенты попадают к нам прежде всего не через рекламные плакаты, а по рекомендации. Исходя из собственного опыта могу сказать, что мы сначала связываемся через интернет для предварительной консультации. Во время первого разговора обсуждаем желания, варианты, сумму, возможности, важные детали. Пациент также может прислать мне фотографии и задать любые вопросы, которые его волнуют, – говорит Ковынцев.

Современные методики пластической хирургии сокращают сроки реабилитации, и все же после хирургического вмешательства необходим контроль врача.  "Наши врачи и медперсонал стараются максимально помочь и предотвратить возможные осложнения. Случается, исправляем ошибки зарубежных коллег", – рассказывает пластический, челюстно-лицевой хирург, врач-косметолог клиники БИОС Любовь Акрум.

Фото: GLOBAL LOOK press

По ее словам, на Западе уровень пластической хирургии определяется ценой. "Заказчика уровня селебрити ждут опытные хирурги и запредельные цены. Доступная, бюджетная хирургия предлагает сомнительное качество. Поэтому, учитывая курс доллара к рублю и мастерство русских пластических хирургов в крупных центрах – наша страна становится выгодным вариантом", – считает экперт.

Акрум уверена, медицинских туристов может стать еще больше.  "Думаю для расширения потока иностранцев в Россию стоит вкладывать больше образовательных и финансовых ресурсов в эту отрасль. Одновременно с этим, медицинское сообщество должно приблизиться к западному менталитету в плане качества обслуживания и самого подхода к пациенту. Ведь мы выходим на новый уровень. Стереотипы рушатся, и тот факт, что в России есть не только медведи, но и медицина, становится известным и очевидным все более широкому кругу иностранцев, что не может не радовать.  Считаю это хорошим знаком для нашей страны. А если бы сейчас у нашего государства была возможность обеспечить наши клиники в соответствии с мировыми стандартами, возможно мы могли бы стать конкурентоспособными. Ведь золотые головы и руки в России всегда были в избытке", – отметила хирург.

"Несмотря на достойный уровень наших специалистов и клиник, пациенты все же попадают к нам, скорее, случайно. – размышляет доцент кафедры пластической хирургии факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, заведующий отделением пластической хирургии клиники БИОС Андрей Ворошкевич. – Специальной рекламой российских клиник за рубежом никто не занимается. Кроме этого, уровень развития наших медицинских учреждений очень неровный".

Эксперт считает, что за 20 лет российские хирурги подошли к мировому уровню стандартов в эстетической медицине, а ряд клиник и хирургов не уступает мировым. "Сэкономить на пластике – вполне реальная история. Поэтому и увеличилось число иностранцев, приезжающих из-за рубежа оперироваться в Россию, и в основном это наши бывшие граждане, которых много за рубежом. Пациенты приезжают навестить родственников на два-три месяца и делают большие сочетанные операции. И в этом деле определяющий фактор – цена. В России делают дорогостоящие современные операции за скромную сумму, по сравнению с зарубежными клиниками. Выгоднее всего делать большие операции, расширенные пластики лица с применением эндоскопических технологий. За границей это стоит дорого. Например, стоимость фейслифтинга со SMAS (подтяжка лица) в США начинается в среднем от 5000 долларов, у нас – от 2000 долларов", – подсчитал Ворошкевич.

Фото: GLOBAL LOOK press

Экономия средств определенно влияет на увеличение потока пациентов. Второй важный фактор – наработанный опыт, практика, хороший профессиональный уровень.

Согласно наблюдениям хирургов, в основном приезжают пациенты из Европы: Италии, Испании, Франции. В приграничных областях иностранцев, делающих пластику, несколько больше. Коллеги из Калининграда, например, принимают много пациентов из Польши. Что касается предпочтений, то молодые женщины, как правило, приезжают на липосакцию, протезирование, коррекцию формы носа. После 40 лет едут на пластику век, эндоскопический лифтинг. После 50 лет приезжают делать фейслифтинг и подтяжку тела.

Специалисты рассчитывают, что медицинский туризм продолжит развиваться. Президент российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко считает, что рост рынка  составит около 20% ежегодно. 

7 ноября 2017, 13:14

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