Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе

В понедельник, 20 ноября, стал известен размер курортного сбора во всех субъектах Российской Федерации, которые с 1 мая 2018 получат возможность использовать этот инструмент для пополнения своих бюджетов. Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip провели исследование размера city tax (или tourist tax) в популярных у российских туристов городах Европы и пришли к выводу, что принятые у нас ставки в среднем в 4,4 раза меньше.

Для исследования были выбраны 20 европейских направлений, пользующихся наибольшей популярностью у самостоятельных путешественников* и использующих фиксированный размер city tax. Города, где city tax установлен в виде процентной ставки от стоимости номера, например, Амстердам, Берлин и Стамбул, были исключены из сравнения.

Максимальный city tax среди участников рейтинга принят в Париже, Праге, Риме (3,5 евро за ночь на человека), Венеции (3 евро) и Рейкьявике (2,7 евро). Российские регионы замыкают рейтинг, представляя туристические направления с минимальным city tax. Исключением стал лишь Ставропольский край: позиция Софии с курортным сбором в 0,50 евро оказалась ниже Ставрополья, установившего максимальный для первого года эксперимента сбор в 50 рублей (0,71 евро по текущему курсу).

Средний размер city tax по 20 рассматриваемым городам Европы составляет 1,57 евро. Средний показатель по четырем российским регионам – 0,36 евро, что меньше в 4,4 раза. При этом аналитики отметили, что в некоторых городах Европы ставка city tax может зависеть от звездности гостиницы, стоимости номера, продолжительности пребывания и возраста постояльцев. В исследовании был учтен city tax для минимального ценового предложения средств размещения в каждом из городов при заезде одного взрослого путешественника на одну ночь.

"Туристический сбор – распространенная за рубежом практика, рассматриваемая как посильный вклад путешественников в развитие территорий, на которых они отдыхают. Причем не всегда он выведен отдельной строкой и виден при бронировании гостиниц: иногда сборы прячутся в визовых платежах, стоимости номера или даже авиабилета. Принятые в России ставки туристического сбора выглядят адекватно на фоне европейских туристических направлений. Максимальная ставка, допустимая в рамках проводимого в нашей стране эксперимента (100 рублей или 1,4 евро по текущему курсу), также соответствует среднему уровню в Европе. Сейчас важно обеспечить прозрачность расходования получаемых за счет курортного сбора средств и продемонстрировать туристам результативность их вложений", – отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

* – на основе бронирований авиабилетов и гостиниц с помощью OneTwoTrip в 2017 году.