Стал известен состав секретного соуса McDonald’s

Анонимные пользователи выложили в Сеть состав засекреченного до этих пор специального соуса, который используют при приготовлении бургеров в McDonald’s. Анонимы ручаются за оригинальность рецепта.

В состав соуса входит порядка трех десятков ингредиентов. В секретной рецептуре встречаются соевое масло, уксус, желтки и кунжут, сообщает Life.ru.

Оригинальный рецепт содержит следующие составляющие: соевое масло, подсоленный соус, солёный сок (что это – не уточняется), кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сахар, уксус, кукурузный сироп, соль, хлорид кальция, ксантановая камедь, сорбат калия (консервант), полисорбат 80, дистиллированный уксус, вода, яичные желтки, луковый порошок, семена горчицы, альгинат пропиленгликоля, бензоат натрия (консервант), горчичные отруби, чесночный порошок, растительный белок (гидролизованная кукуруза, соя и пшеница), краситель "Цвет карамели", экстракт паприки, соевый лецитин, куркума (для цвета) и защищающий аромат динатрий дигидрата EDTA.

Известно, что оригинальный соус был изобретен в 1968 году. Его состав по сей день хранится в строжайшей тайне. Рецептура не менялась до самого 1991 года, но с тех пор в нее были внесены определенные новшества.

В январе 2017 представители сети обмолвились, что впервые за полстолетия намерены изменить рецепт бигмака и предложить клиентам сразу две версии бургера. В одной будет убрана средняя булочка, а во второй сам бургер будет немного увеличен и его энергетическая ценность повышена до 860 килокалорий.