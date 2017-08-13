Елизавета II рвется на пенсию

Королева Великобритании Елизавета II готовится к выходу на пенсию. Источник в окружении монаршей семьи рассказал о том, когда правительница страны передаст власть.

Елизавета II, которой недавно исполнился 91 года, уже объявила дату выхода на пенсию. Она намеревается освободить престол, когда ей будет 95 лет.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что вопрос передачи власти уже прорабатывается юристами. По предварительным данным, королева желает, чтобы ее место занял старший сын принц Чарльз, передает The Daily Mail.

"Елизавета II прекрасно понимает, что 91 – солидный возраст, и хочет, чтобы в момент ее смерти передача власти прошла без инцидентов", – сообщил источник. Официально эту информацию королевская семья не прокомментировала.

Напомним, недавно в Сеть просочились слухи о том, что Елизавета II страдает алкоголизмом. По некоторым данным, королева пьет употребляет в три раза больше спиртного, чем положено.

Известно, что в светлое время суток монаршая особа отдает предпочтение джину или вину, редко – мартини. А вот на ночь позволяет себе выпить бокал шампанского.

Позже эти слухи развеял бывший повар королевы. "Она будет очень сильно пьяна, если так много выпьет", – заявил он.