Елизавета II отказалась отдавать престол сыну

Близкие к 91-летней королеве Великобритании Елизавете II источники опровергли все слухи и домыслы о том, что монаршая особа подумывает отказаться от престола в пользу своего сына, 68-летнего принца Чарльза. Еще в 21 год, до восхождения на престол, она подчеркнула, что "служению народу" будет посвящена вся ее жизнь.

Источники, близкие к британскому королевскому дому утверждают, что пока Елизавета II жива, здорова и способна исполнять свои обязанности, никаких разговоров о регентстве или тем более об отречении от престолы идти не может, передает ТАСС. Свою позицию она обозначила еще в возрасте 21 года и с тех времен мнение, по всей видимости, не поменяла.

"Вся моя жизнь, окажется она долгой или короткой, будет посвящена служению вам", – поклялась Елизавета II во время публичной речи, приуроченной к ее дню рождения. Королевой же она стала спустя четыре года, в 1952 году. 6 февраля исполнилось 65 лет с момента ее восхождения на престол.

Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и, как утверждают источники британского издания The Sunday Times, на этом достижении останавливаться не собирается. Напомним, ранее газета Mail on Sunday заявила, что королева намеревается передать престол принцу Чарльзу всего через несколько лет – в 2021 году, после достижения 95-летнего возраста.

"Елизавета II прекрасно понимает, что 91 – солидный возраст, и хочет, чтобы в момент ее смерти передача власти прошла без инцидентов", – объясняли в издании якобы задумку королевы. Впрочем, официального подтверждения эта информация так и не получила.

Отметим, жизнь королевской семьи в Великобритании нередко сопровождается самыми разными, порой комичными, слухами. Так, после публикации информации о ежедневном алкогольном рационе Елизаветы II ее поданные и просто интересующиеся жизнью царских особ со всего света заговорили о том, что королева может страдать от алкоголизма.

Сообщалось, что в светлое время суток монаршая особа отдает предпочтение джину или вину, редко – мартини. А вот на ночь позволяет себе выпить бокал шампанского. Позже эти слухи развеял бывший повар королевы. "Она будет очень сильно пьяна, если так много выпьет", – заявил он. Он подчеркнул, что его слова о том, какие напитки предпочитает Елизавета II, были неверно истолкованы.