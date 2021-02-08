В Москве мошенники создали сеть по продаже липовых документов для нелегальных мигрантов

Силовики из Москвы, Подмосковья и Забайкальского края проводят совместную операцию. Уточняется, что ведомства пресекают деятельность мошенников, когда организовали производство, а также сбыт поддельных документов для нелегальных мигрантов.
По данным "Царьграда", злоумышленники осуществляли свою деятельность в российской столице. Уточняется, что преступная группировка состоит из десяти человек, которые являются выходцами из разны стран СНГ.
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