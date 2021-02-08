В Японии подводная лодка столкнулась с коммерческим судном

В Японии случился инцидент, информацию о котором активно распространяет пресса. По данным местных СМИ, столкнулись подводная лодка и коммерческое судно.
Известно, что в результате случившегося пострадали три человека. Из-за произошедшего было принято организовать кризисный штаб, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают