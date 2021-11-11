Зверская смерть: рэпера Картрайта могли расчленить заживо

Части тела убитого артиста исследовали медики. Энди Картрайт мог быть растерзан еще дыша.

Украинский и российский хип-хоп исполнитель Александр Юшко, который более известен как Энди Картрайт, был найден расчлененным в сентябре 2020 года. Останки рэпера сотрудники правоохранительных органов нашли по месту его жительства в Санкт-Петербурге. Части трупа были разложены по пакетам, а подозреваемой в преступлении признали жену убитого Марину Кохал.

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Недавно женщину освободили из СИЗО и заключили под домашний арест. Как и прежде, она отрицает свою причастность к смерти мужа. Вдова утверждает, что нашла супруга уже мертвым, а расчленила его из благих намерений — чтобы о кончине не узнали.

Судмедэксперты изучили состояние останков Александра Юшко и выдвинули свою версию произошедшего. Исследователи предполагают, что тело мужчины начали резать, когда он еще не умер. Согласно результатам анализа, Энди Картрайт был разорван на куски либо за считанные минуты до, либо практически сразу после смерти.

В материалах экспертизы указана вероятная причина кончины рэпера — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Из документов следует, что Энди Картрайт умирал медленно — процесс мог занять от шести до двенадцати часов. Окончательное заключение специалисты пока не предоставили, имеются лишь предположения.