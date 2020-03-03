Расчленившему студентку историку Соколову предъявили окончательное обвинение

Следствие по делу историка Олега Соколова, жестоко расправившегося со студенткой Анастасией Ещенко, официально завершено. Бывшему доценту СПбГУ предъявили обвинения по двум статьям – "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".
Адвокат Александр Почуев рассказал, что историк признает свою вину и раскаивается. Уже на этой неделе защита приступит к ознакомлению с материалами дела, сообщает ТАСС.
Напомним, в начале ноября прошлого года в Санкт-Петербурге правоохранители задержали Соколова во время попытки выбросить останки аспирантки в реку. Историка доставили в больницу с переохлаждением, где он дал показания. Позднее в его квартире нашли тело девушки без головы, передает ИА "Невские новости".
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