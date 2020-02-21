Посадка горящего самолета с пассажирами попала на видео

В международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде частный самолет совершил аварийную посадку. ЧП сняли на видео.
На обнародованных кадрах самолет несется по взлетно-посадочной полосе, задняя часть его объята пламенем. Подоспевшие спасатели ликвидировали возгорание. По данным ТВ Центра, на борту находились два человека, пострадавших нет.
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