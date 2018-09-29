Умер основатель известной рок-группы

Вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.
Известно, что музыкант, ушел из жизни в окружении семьи. Напомним, что Jefferson Airplane оснвоали Марти Балин и гитарист Пол Кантнер. Коллектив стал одним из наиболее успешных групп эпохи хиппи, передает New York Post.
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