Известный телеведущий попал под суд за стрельбу в Москве

Лефортовский суд Москвы вынес санкцию на арест бывшего ведущего программы "Ремонт по-честному" Алексея Самсонова. Его обвиняют в стрельбе из травматического пистолета, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью.

Сообщается, что суд избрал в отношении Самсонова меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября, передает телеканал "360". Напомним, что 15 августа огнестрельные ранения из травматического оружия получил 41-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами груди, живота, а также проникающим ранением головы и переломом лобной кости. По предварительным данным, выстрелы произвел Самcонов.



