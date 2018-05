Рухнувшая эстакада убила 16 человек

В индийском городе Варанаси находящаяся на ремонте эстакада обрушилась на дорогу. Под завалами оказались несколько автомобилей и мотоциклов, а также пассажирский автобус, передает Life.ru. Сообщается, что жертвами обрушения стали 16 человек. Среди погибших есть также строители. На месте работают экстренные службы. Предполагается, что число жертв и пострадавших может возрасти после разбора завалов.

Extremely saddened by the loss of lives due to collapse of an under-construction flyover in Varanasi. I pray that the injured recover soon. pic.twitter.com/tDeYUrmOyf