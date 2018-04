Муж королевы Елизаветы II попал в больницу

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в больницу короля Эдварда VII в Лондоне, передает агентство Press Associacion со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 96-летнему супругу венценосной особы предстоит перенести операцию на бедре. Отмечается, что хирургическое вмешательство было запланировано.

