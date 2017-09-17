Умерла знаменитая актриса Валентина Строганова

На 88-м году жизни скончалась известная актриса Валентина Строганова. Причины смерти остаются неизвестны.

Прощание с артисткой состоится 18 сентября в Театре юного зрителя имени Кисилева в Саратове. "Коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны Строгановой", – гласит текст некролога, опубликованного на сайте театра.