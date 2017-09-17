На съемочной площадке сериала о маньяке нашли труп

В Великобритании были временно приостановлены съемки сериала Rellik, сюжет которого основан на истории серийного убийцы. На съемочной площадке в одном из скверов на востоке Лондона был обнаружен труп.

На месте происшествия работает полиция. "Это было странно: реальность превзошла вымысел", – цитирует The Mirror актера Патерсона Джозефа, который принимает участие в создании картины.