На съемочной площадке сериала о маньяке нашли труп

В Великобритании были временно приостановлены съемки сериала Rellik, сюжет которого основан на истории серийного убийцы. На съемочной площадке в одном из скверов на востоке Лондона был обнаружен труп.
На месте происшествия работает полиция. "Это было странно: реальность превзошла вымысел", – цитирует The Mirror актера Патерсона Джозефа, который принимает участие в создании картины.
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