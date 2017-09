В США умерла звезда "Твин Пикса"

В одной из клиник Лос-Анджелеса от ествественных причин в возрасте 91 года скончался знаменитый голливудский актер Гарри Дин Стэнтон, передает "Интерфакс". Широкую популярность он приобрел благодаря ролям в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Зеленая миля". Всего за свою карьеру актер успел сыграть более чем в 200 картинах.

A statement from @DAVID_LYNCH on the passing of the great Harry Dean Stanton. #RIPHarryDeanStanton #TwinPeaks #Showtime pic.twitter.com/EmsO1zotsk