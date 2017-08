Финалист Рио-2016 найден мертвым

В США скончался знаменитый спортсмен, финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Дэвид Торренс. Об этом сообщила местная некоммерческая организация USA Track & Field. "Мир потерял великого атлета и доброго друга. Покойся с миром", – отметили в пресс-службе компании.

Тело спортсмена было найдено на дне бассейна, передает портал Arizona Republic. На месте происшествия работает полиция.

