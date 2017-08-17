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Происшествия

Теракт в Барселоне. Как это было

Фото: twitter.com/jordisansn
В центре Барселоны произошел теракт: неизвестный протаранил толпу пешеходов. Dni.Ru вели текстовую трансляцию.

Продолжение: Шокирующие фото и видео с места теракта в Барселоне
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18:57 Трагедия произошла в районе пешеходной улице Рамбла – туристическом сердце Барселоны. Сообщается о 20 пострадавших. Водителю удалось скрыться.

18:59 В один из ресторанов Барселоны ворвались вооруженные люди. Предположительно, именно они устроили наезд на пешеходов.

19:01 В Сети появилось множество роликов с места теракта. Попали на видео и первые секунды после происшествия. Люди в панике покидают пешеходную улицу.

19:04 Власти перекрыли метро в центре города, сообщает Rueters. Закрыта и железнодорожная станция. Полиция пытается поймать злоумышленника, в городе слышна стрельба.

19:05 В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) знали о готовящемся теракте. Испанские власти были предупреждены об активности боевиков.

19:07 Террористы забаррикадировались в турецком ресторане, сообщают РИА Новости. Здание окружила полиция. Возможно, есть заложники.

19:10 Стали известны первые подробности происшествия. Водитель грузовика специально ехал по пешеходной улице на большой скорости, чтобы пострадало как можно больше людей.

19:16 Полиция не может подтвердить информацию о погибших, сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека.

19:18 Информации о пострадавших россиянах в результате теракта нет. Посольство России работает в тесном контакте с местными властями.

19:20 Премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался по поводу теракта. По его словам, приоритет: помочь раненым и обеспечить безопасность в городе.

19:21 Правоохранители срочно эвакуируют один из крупнейших универмагов Барселоны "Корт Инглез".

19:22 Количество погибших возросло до четырех человек – The Daily Mail

19:25 Местные СМИ в подробностях рассказали о ситуации с заложниками. Двое вооруженных людей захватили людей в одном из ресторанов. Неизвестно, находились ли она в фургоне во время аварии.

19:28 Первая фотография грузовика, водитель которого протаранил толпу.

19:30 РИА Новости ведет онлайн-репортаж с места событий.

19:30 Полиция опубликовала последние данные по происшествию. Правоохранители подтвердили смерть одного человека. Приоритетная версия следствия – теракт.

19:38 Появилось первое описание водителя грузовика, совершившего наезд на пешеходов. Мужчина, рост – 1,7 метра, одет в белую рубашку в голубыми полосами.

19:38 Подтверждена информация о трех погибших – местные СМИ.

19:39 Мэр Барселоны приостановил свой отпуск после теракта.

19:43 Очевидцы трагедии начали давать первые комментарии по поводу случившегося. Грузовик проехал около 500 метров, сбивая прохожих на своем пути. "Это был настоящий хаос", – цитирует одного из свидетелей трагедии El Pais.

19:46 Предположительно, террористы скрылись на другом фургоне после наезда на пешеходов. Полиция разыскивает белый грузовик с госномерами 7082JVD.

19:50 Жертвами трагедии стали 13 человек – Reuters

19:54 О происшествии высказались в руководстве футбольного клуба "Барселона". "С тяжелым сердцем переживаем нападение на наш город. Все наши мысли с жертвами и ранеными, их родственниками и близкими" – пресс-служба команды в Twitter.


Что известно на 20:00

1. Неизвестный совершил наезд на пешеходов, погибли по меньшей мере 13 человек, десятки ранены. Преступник скрылся.

2. Двое злоумышленников забаррикадировались в турецком ресторане. Есть заложники, полиция ведет переговоры.

3. Случившееся признали терактом. Внутри фургона был найден паспорт гражданина Испании.

4. О пострадавших россиянах не сообщается. Посольство России и Ростуризм находятся в тесном контакте с властями. 


20:03 Россияне, находившиеся на месте происшествия, в безопасности – РИА Новости со ссылкой на очевидца.

20:07 Министр внутренних дел страны заявил, что число погибших может значительно вырасти. По его словам, среди пострадавших много людей, которые находятся в критическом состоянии.

20:11 Полиция сделала официальной заявление: произошедшее в Барселоне – теракт. "Активирован протокол террористической атаки", – заявили в правоохранительных органах.

20:15 Грузовик, на котором боевик протаранил толпу, был арендован на имя некоего Дриса Оукабира. Он взял его на прокат в городе Санта Перпетуа-де-ла-Могада. Его фотография транслируется на местом телевидении.

20:18 Полиция обнаружила второй фургон, на котором скрылись злоумышленники. Преступники бросили автомобиль в 60 километрах от Барселоны.

20:20 Правоохранители озвучили предварительные данные о пострадавших. В больницу в результате нападения попали 32 человека. Десять из них находятся в критическом состоянии.

20:26 Данные о пострадавших разнятся. РИА Новости сообщают, что ранения получили 56 человек.

20:30 Собрали фотографии и видео с места событий в одном материале. Шокирующие кадры.

20:32 Один из свидетелей трагедии сообщил, что фургон мчался на скорости 80 километров в час, когда врезался в толпу.

20:39 Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с терактом. "Слова поддержки мэру Барселоны", – пишет он в Twitter.

20:41 Правоохранители схватили подозреваемого в совершении теракта. Видео его задержания появилось в Сети.

20:46 Европейские лидеры в социальных сетях выражают соболезнования властям Испании. Выразило готовность помочь в расследовании происшествия и руководство Соединенных Штатов.

20:51 Метро в центре города полностью приостановило работу. Таксисты развозят людей бесплатно.

21:01 Автомобиль совершил наезд на трех полицейских в Барселоне.

21:03 Местная полиция взяла под контроль выезды из города. Неизвестно, связано ли нападение с терактом. О состоянии здоровья пострадавших стражей порядка информации нет.

21:09 Количество пострадавших возросло до 64 человек.

21:11 В Сети появилась еще одна фотография с места происшествия. Автор снимка предполагает, что ему удалось запечатлеть задержание одного из предполагаемых преступников.

21:16 Министерство иностранных дел России решительно осудило теракт в Барселоне.

21:20 Полиция объявила эвакуацию во всех зданиях, расположенных на улице Рамбла.

21:21 Местные власти подтвердили информацию о гибели 13 человек. В больницах после теракта находятся 50 человек.

21:22 Полиция опровергла информацию о том, что боевики забаррикадировались в ресторане.

22:28 Департамент внутренних дел готовится дать пресс-конференцию по поводу теракта.

21:33 По данным местного издания Pias, количество пострадавших в результате нападения превысило 60 человек.

21:41 Полиция сообщает о перестрелке в Барселоне. По предварительным данным, огонь велся по белому автомобилю Ford Focus.

21:42 Один из подозреваемых в совершении теракта ликвидирован.

21:44 По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Суд начал заседание спустя несколько часов после нападения.

Что известно на 22:00

1. Фургон протаранил толпу прохожих в центре Барселоны. Подтверждена гибель 13 человек, еще порядка 50 находятся в больнице.

2. Злоумышленники скрылись с места происшествия на грузовом автомобиле. Позже его нашли в 60 километрах от города. В фургоне был обнаружен паспорт гражданина Испании.

3. Главный подозреваемый – Дрисс Оукабир. Он арендовал грузовик, на котором было совершено нападение. 

4. Полиция задержала двух человек по делу о теракте. Кроме того, в результате перестрелки был ликвидирован один из предполагаемых террористов

5. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Ростуризм и посольство России работают в тесном контакте с местными властями.

22:04 Dni.Ru завершают текстовую трансляцию. Информацию о происшествии можно найти в нашем сюжете.

17 августа 2017, 18:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кровавый теракт потряс Барселону

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